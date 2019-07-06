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Курс долара в Україні рекордно впав (ВІДЕО)

Курс долара в Україні рекордно впав (ВІДЕО)

В Україні курс долара 5 липня подешевшав до 25,87 грн/$.

Вікторія Бондаренко, кореспондентка

“Зелений” побив рекорд дешевизни. Американська валюта досягла мінімальної вартості з квітня 2018 року. 5 липня за курсом Нацбанку долар коштує 25 гривень 87 копійок. А в місцевих обмінниках менше 25.70.

Експерти запевняють: у нинішньому здешевшанні долара немає нічого аномального. Економіст Володимир Рапопорт пояснює: наразі чужоземці активно купують українські боргові папери, переводячи валюту в гривню. За словами спеціаліста, долар такий же товар як і молоко чи м’ясо, коли їх мало – ціна вища, а якщо вдосталь – менша.

Володимир Рапопорт, економіст

Непосредственно это связано с тем, что в Украину приходит много иностранной валюты для покупки государственно ценных бумаг. Они называются ОДВП – облігації державної внутрішньої позики. В Минфин, когда ему не хватает денег, он выпускает такие бумаги и привлекает деньги. Раньше, в основном, это была гривна, а сейчас больше иностранных. То есть, они продают свою валюту за гривны и покупают эти ОДВП.

Також спеціаліст підкреслює: здешевшання долара аж ніяк не пов’язане зі зміною влади в Україні.

Володимир Рапопорт, економіст

Слава Богу, финансовые регуляторы у нас действительно независимые. И они продолжают ту же политику, которую вели при прежней власти. И она уже получила доверие со стороны иностранных инвесторов.

Утім, радіти зменшенню долара не варто, впевнений економіст. Адже в бюджеті на цей рік передбачений курс – 29 гривень 40 копійок. Тож прогнозує: “зелений” послаб ненадовго. До того ж, влітку здешевшання американської валюти відбувається кілька років поспіль. Отже, очікувати різкого падіння цін на продукти очікувати не слід, зазначає економіст.

Володимир Рапопорт, економіст

По тем товарам, которые активно торгуются на мировом рынке, конечно, зависит. Потому что каждый продавец и покупатель сравнивает: что он получает здесь за проданное масло или мясо и что на мировом рынке.

На переконання експерта, наразі найсприятливіший час аби купити долари. Адже вже восени прогнозують його зростання.

Источник: objectiv.tv

Автор: Вікторія Бондаренко

Новости портала «Весь Харьков»

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