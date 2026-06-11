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Курс на переробку: Україна залишається головним постачальником зернових у світі, але змінює стратегію

Курс на переробку: Україна залишається головним постачальником зернових у світі, але змінює стратегію

Україна залишається постачальником зерна на світовому ринку. За попередніми оцінками, в 2025/26 маркетинговому році країна може експортувати близько 14 млн тонн пшениці, 25 млн тонн кукурудзи та 1,52 млн тонн ячменю. Це близько 6%, 12% і 4% світового експорту вказаних культур відповідно. Водночас завданням для аграрної галузі є створення вартості всередині країни за рахунок збільшення частки переробленої продукції.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

"Ми зберегли експорт, адаптували логістику і довели надійність українського агросектору для світового ринку. Тепер наше завдання – створювати більше вартості всередині країни. Ми вже маємо сильні приклади: соняшникову олію і шрот, де Україна утримує потужні позиції, а також біоетанол, експорт якого від початку повномасштабної війни зріс майже втричі", — зазначив заступник міністра Тарас Висоцький під час виступу на конференції "Визначення майбутніх рушійних сил світової торгівлі зерном" у Лондоні.

Однак Україні дедалі важливіше збільшувати частку переробленої продукції в аграрному експорті. Зокрема, поширювати переробку на такі напрями: зерно, сою, ріпак, кормові інгредієнти, біопаливо та біоекономіку.

Для цього потрібні інвестиції у переробні потужності, доступ до фінансування, страхування воєнних ризиків, стабільна торговельна політика, гармонізація стандартів з ЄС та захист інвестицій.

Цей підхід спрямований на посилення позицій України на зовнішніх ринках, підвищення стійкості експорту та збільшення економічної віддачі від аграрного сектору.

Нагадаємо, Станом на 1 травня 2026 року запаси зернових та зернобобових культур в Україні становили 12,7 млн тонн, що на 4,8 млн тонн більше, ніж роком раніше. Найбільше зросли запаси пшениці, кукурудзи та ячменю - у межах 58–67%.

Джерело: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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