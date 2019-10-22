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Кувейт и Саудовская Аравия готовят полную замену Венесуэле

Кувейт и Саудовская Аравия готовят полную замену Венесуэле

Саудовская Аравия и Кувейт готовятся освоить месторождения нефти, полностью компенсирующие выбывшую с рынка Венесуэлу.

Когда против таких стран как Венесуэла или Иран вводятся разного рода эмбарго, в частности на экспорт нефти, рынок поначалу реагирует крайне болезненно. Между тем, эта шоковая реакция очень быстро проходит, ведь на сегодняшний день и без того предложения превышают спрос, а рост добычи нефти в таких странах как США лишь увеличивают этот разрыв.

Но, как оказалось, не только США компенсируют выбывание из пула игроков тех или иных стран. В этой игре принимают участие и другие нефтяные монополии, например, Саудовская Аравия.

Так, стало известно, что Саудовская Аравия и Кувейт намерены подписать соглашение, согласно которому они возобновят добычу нефти в нейтральных зонах на месторождениях Варфа и Хафжи. Это позволит до конца года увеличить поставки нефти на рынок до 500 тыс баррелей в сутки. То есть, по сути, разработкой всего на двух месторождениях Саудовская Аравия и Кувейт полностью перекроют нынешний потенциал Венесуэлы.

Что интересно, исчезновение с рынка нефти такой республики как Венесуэла и вправду не сильно сказалось на мировом ценообразовании. Ведь её очень быстро компенсировали другие страны. Опять же, США. Но, в ближайшее время мы с вами сможем пронаблюдать за тем, что же произойдёт, если, к примеру, Венесуэла вернется, правда в обличие сырья из Варфа и Хафжи.

Напомню, что с мая этого года наблюдается стабильный тренд на падение цены на нефть. В частности, ценообразующий сорт BRENT упал с отметки $75 за баррель в мае, до $60 по состоянию на сегодня. А потому…

Наблюдаем!

Источник: uc.od.ua

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: нефть

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