Лагард предупредила о снижении мирового ВВП

В 2020 году мировой ВВП может сократиться на 0,5% (455 млрд долл.) в результате торговых войн, которые ведут США с Китаем и другими странами мира. Об этом заявили в Международном валютном фонде (МВФ).

"Принципиальная угроза исходит от напряженности в торговле", - говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард.

Она добавила, что американо-китайская война тарифов может "оставить серьезную вмятину" на мировой экономике.

В заявлении отмечается, что необходимы "решительные меры", которые помогут предотвратить скатывание мировой экономики к новому кризису.

Лагард участвовала в двухдневном совещании министров финансов и глав центробанков стран "большой двадцатки" в японской Фукуоке.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»