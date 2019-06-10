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Лагард предупредила о снижении мирового ВВП

Лагард предупредила о снижении мирового ВВП

В 2020 году мировой ВВП может сократиться на 0,5% (455 млрд долл.) в результате торговых войн, которые ведут США с Китаем и другими странами мира. Об этом заявили в Международном валютном фонде (МВФ).

"Принципиальная угроза исходит от напряженности в торговле", - говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард.

Она добавила, что американо-китайская война тарифов может "оставить серьезную вмятину" на мировой экономике.

В заявлении отмечается, что необходимы "решительные меры", которые помогут предотвратить скатывание мировой экономики к новому кризису.

Лагард участвовала в двухдневном совещании министров финансов и глав центробанков стран "большой двадцатки" в японской Фукуоке.

Источник: prm.ua

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Темы: экономика

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