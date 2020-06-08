Linux и обычные x86-процессоры — «мозг» самой передовой ракеты SpaceX Falcon 9

На ZDNet на днях вышла весьма интересная заметка — автор обобщил имеющиеся сведения о программном обеспечении, используемом в ракете-носителе SpaceX Falcon 9 — самой передовой и самой надежной ракете на сегодняшний день. Это выдержки из различных обсуждений и интервью с сотрудниками SpaceX, так что информацию можно считать официальной. Ниже проводим ключевые тезисы.

Как и суперкомпьютеры, устройства Интернета вещей (IoT) и многие критически важные устройства, ракета Falcon 9 работает под управление ОС Linux. Если быть точнее, встроенная операционная система Falcon 9 представляет собой урезанный Linux, работающий на трех обычных двухъядерных CPU на архитектуре x86, дублирующих друг друга для повышенной отказоустойчивости.

Это самые обычные чипы без особого усиленного исполнения или радиационной защиты — возвращаемая первая ступень находится открытом космосе относительно недолго и резервирования достаточно;

Конкретная модель используемого CPU не сообщается, но использование обычных x86-совместимых чипов — обычная практика в космической индустрии. Например, управляющий мультиплексор и демультиплексор (C&C MDM) МКС оснащен винтажным CPU Intel 80386SX с частотой 20 МГц (1988 года выпуска), а в повседневной работе на станции используются ноутбуки HP ZBook 15s с Debian Linux, Scientific Linux или Windows 10. Linux-системы служат как удаленные терминалы к C&C MDM, а Windows — для чтения электронной почты, просмотра Web и развлечений.

Управляющее полетом Falcon 9 ПО написано на языке C/C++, которое работает параллельно на каждом из трех бортовых ПК, как отмечалось выше, для повышения отказоустойчивости. В отличие от потребительских устройств, здесь нет права на ошибку. Только при полном совпадении на всех трех вычислительных узлах команда принимается микроконтроллером, отвечающий за управление двигателями и решетчатыми рулями. В противном случае выполняется последняя правильная инструкция.

Если один чип начинает «глючить», система переходит на два резервных, и только при точном совпадении результата команда принимается. Если хотя бы один компьютер сохранит работоспособность, запуск все равно может быть успешно произведен.

Соответствующее ПО для работы бортовых систем Falcon 9, симулятор ракеты, инструментарий для тестирования кода, управляющего полетом, коммуникационный код и ПО для анализа полета с наземных систем разработано командой Flight Software, в которую входит около 35 специалистов. Частью этой команды является и небезызвестный украинец Алексей Пахунов, о котором за последнее время не писал только ленивый — по утверждению некоторых СМИ он чуть ли не сам разработал Crew Dragon (это ложь). На самом деле, Алексей Пахунов никакого отношения к пилотируемому кораблю SpaceX не имеет.

Перед фактическим запуском ПО и оборудование управления полетом тестируется в симуляторе, где моделируются различные условия полета и внештатные ситуации.

Первый в мире частный пилотируемый корабль Crew Dragon также использует Linux и полетное ПО на C++. Интерфейс, с которым работают астронавты, реализован на базе web-приложения на JavaScript, открываемого в Chromium. Управление производится через сенсорный экран, но на случай сбоя имеется и кнопочная панель для управления космическим кораблем.

Источник: itc.ua

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