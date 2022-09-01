Ілон Маск раптово знайшов нову причину відмовитися від покупки Twitter

Американський мільярдер Ілон Маск знайшов нову причину розірвати угоду на купівлю Twitter за 44 млрд доларів. Про це повідомляє Bloomberg.

Адвокати Маска вирішили послатися на заяви екс-керівника служби безпеки Twitter Пейтера Затко, який звинуватив компанію у недостатньому захисті даних користувачів. Затко зокрема стверджував, що неодноразово попереджав керівництво про недоліки в роботі соціальної мережі з особистими даними, включаючи використання застарілого програмного забезпечення, а топ-менеджмент компанії приховував інформацію про порушення правил кібербезпеки, зазначає агентство.

Звинувачення Затко, зокрема про «кричущі недоліки» у захисті платформи від хакерів та питання конфіденційності даних, означають, що Twitter порушив умови угоди, зазначили юристи Маска. Вони також звернули увагу на заяви Затко про те, що керівництво Twitter не знало, скільки облікових записів у соцмережі є спамними або фейковими.

Обидві сторони викликали Затка для надання свідчень у суді. Розгляд за участі понад 100 свідків має розпочатися 17 жовтня, стверджує видання.

У Twitter заяви Затка раніше назвали «неправдивою історією про Twitter».

Джерело: sud.ua

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