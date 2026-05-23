Ілон Маск шукає фізиків і інженерів для SpaceXAI без досвіду у ШІ

Ілон Маск, відомий своїм нестандартним підходом до бізнесу, оголосив про масштабний набір інженерів і фізиків у новостворений підрозділ SpaceXAI. Примітно, що для кандидатів досвід роботи з нейромережами не є обов’язковим. Маск вважає, що люди з потужною базовою освітою у фізиці та математиці здатні швидко освоїти навіть найскладніші сфери штучного інтелекту.

SpaceXAI — новий вектор розвитку після xAI

Нещодавно було прийнято рішення про повну інтеграцію компанії xAI у структуру SpaceX, внаслідок чого утворено внутрішній департамент SpaceXAI. Така стратегія дозволяє безпосередньо впроваджувати розробки у сфері штучного інтелекту в управління ракетами Starship, супутниковими системами Starlink і навіть у програмне забезпечення для роботів Optimus. Відмова від класичного підходу до найму підкреслює філософію «перших принципів», якої дотримується Маск: головне — вміння створювати нові рішення з нуля, а не працювати за шаблоном.

● Компанія SpaceX активно наймає інженерів та фізиків світового класу для SpaceXAI, навіть якщо у вас немає жодного досвіду в галузі ШІ. Розумні люди швидко у всьому розберуться. Будь ласка, надішліть електронний лист із трьома пунктами, що демонструють ваші виняткові здібності.

Унікальні вимоги та спрощена подача заявок

Процедура подачі заявки максимально спрощена: претендентам потрібно лише надіслати короткий лист на адресу ai_eng@spacex.com, вказавши три факти, які підтверджують їхні унікальні здібності. Довгі супровідні листи чи стандартні резюме не потрібні — головне, щоб кандидат міг аргументовано показати власну винятковість. Маск наголосив, що він особисто переглядатиме відібрані заявки після первинного відбору HR-команди, що свідчить про високий рівень вимог до майбутніх співробітників SpaceXAI.

Підхід SpaceX до найму демонструє відхід від традиційних стандартів Силіконової долини, де дипломи й досвід у провідних компаніях часто цінують більше за реальні здібності. Маск вкотре підкреслює: цінність фахівця визначається не рядками у резюме, а здатністю вирішувати складні проблеми та мислити нестандартно.

З огляду на те, що оцінка SpaceX перевищує 200 мільярдів доларів (близько 8,6 трильйона гривень), новий підрозділ SpaceXAI може стати ключовим елементом у майбутньому лідерстві компанії на ринку космічних технологій та автономних систем. У той же час, індустрія стикається з викликами, такими як зростаючий енергоспоживання систем штучного інтелекту, що ставить нові завдання і для дата-центрів Маска.

Джерело: kurazh.org

