Ілон Маск створив компанію X. AI у галузі штучного інтелекту

Ілон Маск створив компанію X. AI, яка працюватиме у галузі штучного інтелекту й конкуруватиме з OpenAI, що заснував ChatGPT.

Про це пише WSJ.

(https://www.wsj.com/articles/elon-musks-new-artificial-intelligence-business-x-ai-incorporates-in-nevada-962c7c2f?page=1)

За їхніми даними, компанію зареєстрували в штаті Невада ще в березні. Її назва збігається із брендом X Corp., присвоєної Twitter. До цього велися перемовини з інвесторами Tesla та SpaceX про залучення капіталу в стартап.

Що цікаво, раніше Reuters повідомляли, що Маск і ще низка фахівців закликали призупинити розвиток ШІ, посилаючись на безпекові ризики.

(https://www.reuters.com/technology/musk-experts-urge-pause-training-ai-systems-that-can-outperform-gpt-4-2023-03-29/)

Джерело: https://t.me/gruntmedia/30749

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