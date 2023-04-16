Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:36
Просмотров: 63

Ілон Маск створив компанію X. AI у галузі штучного інтелекту

Ілон Маск створив компанію X. AI у галузі штучного інтелекту

Ілон Маск створив компанію X. AI, яка працюватиме у галузі штучного інтелекту й конкуруватиме з OpenAI, що заснував ChatGPT.

Про це пише WSJ.

(https://www.wsj.com/articles/elon-musks-new-artificial-intelligence-business-x-ai-incorporates-in-nevada-962c7c2f?page=1)

За їхніми даними, компанію зареєстрували в штаті Невада ще в березні. Її назва збігається із брендом X Corp., присвоєної Twitter. До цього велися перемовини з інвесторами Tesla та SpaceX про залучення капіталу в стартап.

Що цікаво, раніше Reuters повідомляли, що Маск і ще низка фахівців закликали призупинити розвиток ШІ, посилаючись на безпекові ризики.

(https://www.reuters.com/technology/musk-experts-urge-pause-training-ai-systems-that-can-outperform-gpt-4-2023-03-29/)

Джерело: https://t.me/gruntmedia/30749

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Слитые данные, отсроченное наступление и Первая Мировая
Сегодня 07:17    134
Як відмовитися від захисту в Бельгії та безкоштовно повернутися додому
15.04.2023 09:26    240
Нове оновлення Windows дозволяє використовувати ChatGPT у Windows 11
15.04.2023 09:14    231
Apple припинила використовувати вольфрам, тантал та золото від російських підприємств – росЗМІ
15.04.2023 08:50    170
Країни НАТО безперервно підтримують Україну у війні
15.04.2023 06:10    154
Насчёт "Китай согласился тайно поставлять оружие России, согласно слитым документам Пентагона"
14.04.2023 10:21    246
США хотят использовать замороженные активы РФ для восстановления разрушенной инфраструктуры Украины
14.04.2023 09:43    148
Сі Цзіньпін просуває комуністичний ШІ на весь світ
14.04.2023 08:49    233
Breaking News из США! Арестован подозреваемый в сливе в интернет секретных документов Пентагона
14.04.2023 08:30    176
Розслідування масштабного витоку документів наближається до завершення, — президент США Джо Байден
14.04.2023 08:27    153
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 