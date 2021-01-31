Лондон заморозит «кошелек» Путина?

Лондон рассматривает санкции против России в связи с делом Алексея Навального, который в августе был отравлен ядом типа «Новичок», а после возвращения в Россию задержан и помещен в СИЗО с перспективой уголовного срока на 10 и более лет.

Британское правительство рассматривает «все возможности» в рамках соответствующих санкционных режимов, но пока не будет раскрывать планы, чтобы не навредить эффекту от планируемых санкций, заявила на слушаниях в парламенте замминистра иностранных дел Венди Мортон.

Члены парламента призвали правительство ввести жесткие санкции против двух крупнейших путинских воров, сообщают The Telegraph и The Times.

По мнению парламентариев, следует заморозить активы Романа Абрамовича, которого называют «кошельком» Путина и 10-го богатейшего человека России (11,3 млрд долларов, по оценке Forbes), владеющего футбольным клубом Chelsea.

Кроме того, парламентарии предлагают заморозить активы еще одного путинского вора и подельника Алишера Усманова, другого любителя британского футбола и ключевого инвестора в клуб Everton. Усманов занимает седьмое место в российском списке Forbes с состоянием 13,4 млрд долларов.

И Абрамович, и Усманов входили в топ-20 богатейших людей Британии: 2 года назад в соответствующем рейтинге они занимали 13-ю и 8-ю строчки.

Абрамович весной 2018 года был включен в «кремлевский список» Минфина США, но избежал персональных санкций, мишенью которых были выбраны Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг.

Тем не менее, у Абрамовича возникали сложности с получением британской визы, из-за чего он приобрел паспорт «Израиля», а в 2019-м - за 64 млн долларов купил самую дорогую в стране виллу, расположенную в городе Герцлия-Питуах в 15 км к северу от Тель-Авива.

В октябре 2018-го претензии к Абрамовичу возникли у властей Франции, которые сочли, что он недоплатил более миллиона евро налога на имущество за виллу «Шато де ла Крё» на мысе Антиб, которую купил более 10 лет назад.

Евросоюз рассматривал ситуацию вокруг Навального на встрече глав МИД 25 января. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что конкретных предложений по санкциям не рассматривалось.

ЕС в феврале снова рассмотрит вопрос о санкциях против России из-за Навального, сообщил в среду глава МИД Греции Никос Дендиас.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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