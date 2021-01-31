Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:54
Просмотров: 127

Лондон заморозит «кошелек» Путина?

Лондон заморозит «кошелек» Путина?

Лондон рассматривает санкции против России в связи с делом Алексея Навального, который в августе был отравлен ядом типа «Новичок», а после возвращения в Россию задержан и помещен в СИЗО с перспективой уголовного срока на 10 и более лет.

Британское правительство рассматривает «все возможности» в рамках соответствующих санкционных режимов, но пока не будет раскрывать планы, чтобы не навредить эффекту от планируемых санкций, заявила на слушаниях в парламенте замминистра иностранных дел Венди Мортон.

Члены парламента призвали правительство ввести жесткие санкции против двух крупнейших путинских воров, сообщают The Telegraph и The Times.

По мнению парламентариев, следует заморозить активы Романа Абрамовича, которого называют «кошельком» Путина и 10-го богатейшего человека России (11,3 млрд долларов, по оценке Forbes), владеющего футбольным клубом Chelsea.

Кроме того, парламентарии предлагают заморозить активы еще одного путинского вора и подельника Алишера Усманова, другого любителя британского футбола и ключевого инвестора в клуб Everton. Усманов занимает седьмое место в российском списке Forbes с состоянием 13,4 млрд долларов.

И Абрамович, и Усманов входили в топ-20 богатейших людей Британии: 2 года назад в соответствующем рейтинге они занимали 13-ю и 8-ю строчки.

Абрамович весной 2018 года был включен в «кремлевский список» Минфина США, но избежал персональных санкций, мишенью которых были выбраны Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг.

Тем не менее, у Абрамовича возникали сложности с получением британской визы, из-за чего он приобрел паспорт «Израиля», а в 2019-м - за 64 млн долларов купил самую дорогую в стране виллу, расположенную в городе Герцлия-Питуах в 15 км к северу от Тель-Авива.

В октябре 2018-го претензии к Абрамовичу возникли у властей Франции, которые сочли, что он недоплатил более миллиона евро налога на имущество за виллу «Шато де ла Крё» на мысе Антиб, которую купил более 10 лет назад.

Евросоюз рассматривал ситуацию вокруг Навального на встрече глав МИД 25 января. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что конкретных предложений по санкциям не рассматривалось.

ЕС в феврале снова рассмотрит вопрос о санкциях против России из-за Навального, сообщил в среду глава МИД Греции Никос Дендиас.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Лондон, наконец, готов заморозить ворованные богатства правящей в России банды Путина?
29.01.2021 07:26    239
В Великобритании очередь пенсионеров за вакциной приняли за рейв
28.01.2021 09:35    233
Девушка фотографировалась на улице и даже не заметила, что в кадр вторглась суперзвезда
28.01.2021 08:54    851
Украинская разведка о болезни Путина, трансфере власти в России и агрессивных целях Москвы
28.01.2021 08:35    954
Путин решил законом запретить правду об отношениях СССР и нацистской Германии
27.01.2021 07:27    342
НБУ предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским: документ
27.01.2021 07:01    230
Умиротворение Путина привело к плачевным результатам.Он обнаглел. Настало время его наказать
26.01.2021 07:30    807
В финансовом центре Лондона обнаружили ферму каннабиса
23.01.2021 08:51    213
«Газпром» анонсировал отказ от «Северного потока – 2»: названа главная причина
20.01.2021 08:20    905
В Эстонии арестовали известного бизнесмена, ведущего бизнес в оккупированном Крыму
18.01.2021 08:43    261
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 