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Люди навчилися тримати енергію в каменях

Люди навчилися тримати енергію в каменях

Головний плюс технології – її неймовірно низька ціна

У німецькому Антверпені відбулася церемонія введення в експлуатацію першого у світі сховища енергії, побудованого з каменю. Про таке повідомили "Fi.Новини".

Головний плюс технології – її неймовірно низька ціна. Коли станція підтвердить свою ефективність, її масштабують і почнуть застосовувати в комерційних системах.

Слід зазначити, що створена Siemens теплова батарея запасає енергію в 1000 тонн вулканічної породи. Вона живиться електроенергією, перетвореною в гаряче повітря методом нагріву опором, який піднімає температуру каменів до +750°C. Коли попит досягає пікових параметрів, вмикається парова турбіна і запасена енергія надходить у мережу.

"Ласкаво просимо в новий кам'яний вік", – свідчить напис на корпусі установки.

Пілотна електротермічна станція здатна зберегти до 130 МВт/год теплової енергії на тиждень. Місткість системи залишається незмінною під час усього життєвого циклу. Завдання пілотної станції – зібрати докази можливості роботи такої системи разом із енергомережею і всебічно протестувати її. У Гамбурзі установка буде запасати надлишкову енергію місцевої вітрової електростанції.

Источник: 5.ua

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Темы: электро

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