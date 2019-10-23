Маєш борг – не полетиш за кордон: податківці загрожують харків’янам зняттям з рейсів

Застава, арешт рухомого та нерухомого майна та заборона виїзду за кордон. Такі санкції загрожують людям, які не сплатили податки. Співробітники ДПС попередили пасажирів Харківського аеропорту, що за наявності заборгованості вони не зможуть відлетіти до інших країн.

Яна Чуб, начальниця управління комунікацій ГУ ДПС у Харківській області

Наша робота направлена на те, щоб громадяни звернулись до податкових інспекцій за телефонами, які вказані на цих листівках, які ми сьогодні розповсюджуємо і з’ясували, є в них наявний борг чи немає.

Ще одна мета податківців – ознайомити пасажирів з електронним сервісом ДПС.

Не заплатили податки за елітні автівки триста шістдесят п’ять мешканців регіону. Йдеться про машини не старше п’яти років і дорожче ніж півтора мільйона гривень. Також серед боржників – майже п’ять тисяч власників великих помешкань і земельних ділянок.

Яна Чуб, начальниця управління комунікацій ГУ ДПС у Харківській області

По розкішним автомобілям у нас є заборгованість на 7 мільйонів гривень. По майну нерухомому – це близько 34 мільйонів.

Михайло, харків’янин

Лучшая разъяснительная работа – это хороший уровень жизни. Если хороший будет уровень жизни, если наше правительство будет работать хорошо, то люди будут с удовольствием платить налоги.

Источник: objectiv.tv

Автор: Анна Шевченко

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