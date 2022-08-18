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Маск пожартував, що збирається купити "Манчестер Юнайтед"

Маск пожартував, що збирається купити Манчестер Юнайтед

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що купує клуб "Манчестер Юнайтед".

"Крім того, я купую "Манчестер Юнайтед", не дякуйте".

Оновлено. Згодом Маск у відповідь на запитання, чи він написав твіт всерйоз, відповів, що "ні, це давній жарт у Твіттері" і що він не купує спортивних команд. Хоча, за його словами, якби це була якась команда, то це був би "Манчестер Юнайтед", оскільки вони були улюбленою командою Маска у дитинстві. Зараз командою володіє американська родина Глейзер, яка придбала клуб у 2005 році за близько 1 млрд дол.

Також Маск написав, що він не купує "Кока-колу", щоб повернути туди кокаїн, незважаючи на надзвичайну популярність такого кроку". 27 квітня він також пожартував про купівлю "Кока-коли".

Маск пожартував, що збирається купити Манчестер Юнайтед

Джерело: prportal.com.ua

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Темы: США, футбол

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