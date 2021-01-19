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Маск показал сборку аккумуляторов Tesla

Маск показал сборку аккумуляторов Tesla

Устойчивая энергетика наступит быстрее, если будет ускорено производство самых разных аккумуляторных батарей. Так считает глава совета директоров Tesla Илон Маск, показав рекламный ролик технологического процесса на одной из своих Гигафабрик, сообщает "ЛІГА.net".

В коротком видео под рок-н-ролл "Honey Bee" Дона Хинтона фрагментарно показан процесс сборки аккумуляторов для электрокаров Teslа, с подписью: "Приходите работать на Giga Texas и Giga Berlin".

Это два громадных завода по производству литий-ионных батарей для решений Tesla как в автопроме, так и в домашних аккумуляторных системах.

СПРАВКА. Понятие "устойчивая энергетика" зиждется на энергии, производимой и используемой так, чтобы удовлетворять потребности нынешнего поколения, не ставя под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности. Концепция похожа на ту, которая используется в зеленой и чистой энергетике (акцент на воздействие на окружающую среду), но официальное определение устойчивой энергетики также включает экономические и социальные воздействия.

Возобновляемые источники энергии (солнечная, ветровая и гидроэлектрическая) широко считаются устойчивыми. Достижение целей устойчивой энергетики требует четкой госполитики с поэтапным отказом от субсидий на ископаемое топливо.

"Производство аккумуляторных элементов – фундаментальный ограничитель скорости, замедляющий будущее устойчивой энергетики. Очень важная проблема", – сообщил Маск в комментарии к ролику.

Источник: internetua.com

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Темы: США, электро

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