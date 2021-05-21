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Маск рассказал, что будет делать с биткоинами

Маск рассказал, что будет делать с биткоинами

Основатель компании Tesla Илон Маск сообщил, что компания пока не будет продавать свои биткоины, несмотря на обвал его курса, сообщает УНИАН.

Об этом Илон Маск написал в Twitter, опубликовав два эмоджи - "алмаз" и "руки".

Маск рассказал, что будет делать с биткоинами

Как отмечает The Independent, на сленге владельцев криптовалют это означает намерение держать активы несмотря на неопределенную ситуацию на рынке.

Отмечается, что твит Маска стал реакцией на резкое падение курса биткоина и других криптовалют. В частности после того, как Китай запретил банкам и платежным сервисам операции с криптовалютами.

На фоне этого решения Пекина 19 мая курс биткоина опускался ниже $31000. Это в два раза меньше рекордной стоимости биткоина в $64,8 тысяч за единицу, зафиксированной 14 апреля.

После твита Маска, по данным сервиса CoinDesk, курс биткоина к доллару вырос с $34 тыс. до $37 тысяч.

Падение криптовалюты началось раньше - после заявления Илона Маска о том, что Tesla не будет принимать биткоины для расчета за электромобили.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: валюта, США

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