Маск рассказал, что будет делать с биткоинами

Основатель компании Tesla Илон Маск сообщил, что компания пока не будет продавать свои биткоины, несмотря на обвал его курса, сообщает УНИАН.

Об этом Илон Маск написал в Twitter, опубликовав два эмоджи - "алмаз" и "руки".

Как отмечает The Independent, на сленге владельцев криптовалют это означает намерение держать активы несмотря на неопределенную ситуацию на рынке.

Отмечается, что твит Маска стал реакцией на резкое падение курса биткоина и других криптовалют. В частности после того, как Китай запретил банкам и платежным сервисам операции с криптовалютами.

На фоне этого решения Пекина 19 мая курс биткоина опускался ниже $31000. Это в два раза меньше рекордной стоимости биткоина в $64,8 тысяч за единицу, зафиксированной 14 апреля.

После твита Маска, по данным сервиса CoinDesk, курс биткоина к доллару вырос с $34 тыс. до $37 тысяч.

Падение криптовалюты началось раньше - после заявления Илона Маска о том, что Tesla не будет принимать биткоины для расчета за электромобили.

Источник: internetua.com

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