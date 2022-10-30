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Маск скорочує Twitter

Маск скорочує Twitter

Тим часом Ілон Маск, починаючи з суботи, почне звільняти працівників Twitter. Про це NYT повідомили чотири обізнані джерела. За їх словами, Маск наказав деяким менеджерам скласти списки працівників на скорочення. Масштаби звільнень поки не відомі. У Twitter працює близько 7500 співробітників.

(https://www.nytimes.com/2022/10/29/technology/twitter-layoffs-musk-jobs.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20221029&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=headline®i_id=86242337&segment_id=111495&user_id=18298e2c402e3eb46a2aadaade7a02f5)

Джерело: https://t.me/blacklampa/7451

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