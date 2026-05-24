Маск залишається найбагатшою людиною планети, його статки зросли ще на $100 мільярдів - Bloomberg

Генеральний директор компаній Tesla й SpaceX Ілон Маск залишається найзаможнішою людиною на планеті Земля.

Як передає Укрінформ, це випливає з рейтингу Bloomberg Billionaires Index.

Статки Маска оцінюються в 722 млрд доларів США, що на 103 млрд американських доларів більше від початку цього року.

Друге місце посідає співзасновник компанії Google Ларрі Пейдж з 327 млрд доларів США, а першу трійку замикає інший співзасновник компанії Google – Сергій Брін (304 млрд доларів США).

До першої десятки увійшли засновник Amazon Джефф Безос (287 млрд дол.), засновник і голова корпорації Oracle Ларрі Еллісон (244 млрд дол.), очільник Meta Марк Цукерберг (216 млрд дол.), гендиректор Nvidia Єнсен Хуанг (182 млрд дол.), засновник і керівник компанії Dell Майкл Делл (175 млрд дол.), тримач контрольного пакета акцій компанії LVMH Бернар Арно (161 млрд дол.) та Джим Волтон – молодший син Сема Волтона, засновника мережі магазинів Walmart (145 млрд дол.).

Зазначається, що у цьому списку немає жодного представника України, проте є два десятки олігархів із росії.

Найзаможніший росіянин і власник «Сєвєрсталі» Олексій Мордашов, який перебуває під санкціями країн Заходу, посідає 82-е місце зі статками у 29,7 млрд доларів США.

Джерело: ukrinform.ua

