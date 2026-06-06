Маск запускає новий бізнес у космосі: прибутки можуть перевершити Starlink

Компанія Ілона Маска SpaceX планує опанувати новий напрямок у космічній галузі. Відповідно до попередніх оцінок, майбутні прибутки від нього можуть перевершити доходи компанії від супутникової мережі Starlink. Першим кроком до реалізації запланованого стане випробування спеціалізованих капсул Starfall, які вже отримали необхідне схвалення від Федерального управління цивільної авіації США (FAA).

Про це повідомляє видання Gizmodo, пише Today.ua.

Як стало відомо, SpaceX планує розпочати виробництво продукції на навколоземній орбіті. Проєкт Starfall розробляється як система для доставки вантажів у космос, їхнього перебування на орбіті та подальшого повернення результатів виробництва на Землю.

Вперше про нову ініціативу компанії стало відомо минулого року після відповідної публікації у виданні Bloomberg. Саме тоді з'ясувалося, що SpaceX вивчає можливість створення спеціальних апаратів, які доставлятимуть обладнання на орбіту, де в умовах невагомості відбуватиметься виробництво різноманітної продукції. Зокрема, йдеться про вироби для фармацевтичної галузі.

Оприлюднені FAA документи розкрили певні технічні подробиці майбутнього апарата. Starfall матиме форму диска діаметром приблизно 3,1 метра та висотою близько 75 сантиметрів. Корпус апарата виготовлятиметься з алюмінію, тоді як захист під час входження в атмосферу забезпечуватиме теплозахисний щит із вуглецевого волокна.

Розробники передбачили можливість транспортування до 1000 кілограмів корисного навантаження за один політ. Усередині апарата буде розташований спеціальний вантажний модуль довжиною приблизно 2,5 метра, шириною 1,5 метра та висотою близько пів метра.

Для доставки капсул на орбіту SpaceX планує використовувати як ракети Falcon 9, так і перспективний комплекс Starship, який має стати базою майбутніх космічних місій компанії.

Повернення апарата на Землю відбуватиметься у кілька етапів. Після завершення роботи на орбіті капсула входитиме в атмосферу, відокремить теплозахисний екран, а фінальне гальмування забезпечуватиме система парашутів. Приводнення здійснюватиметься в акваторії Тихого океану, де Starfall відбиратимуть спеціалізовані судна SpaceX. Наразі в FAA вже дозволили проведення двох тестових повернень капсул біля узбережжя Каліфорнії.

Хоча концепція космічного виробництва обговорюється науковцями не перше десятиліття, саме зараз вона починає наближатися до практичної реалізації. Головною перевагою орбіти залишаються умови мікрогравітації, які практично неможливо забезпечити в лабораторіях на Землі.

Завдяки відсутності впливу гравітації дослідники можуть отримувати кристали та матеріали з властивостями, недосяжними в наземних умовах. Це відкриває нові перспективи для багатьох високотехнологічних галузей, але найбільший інтерес до таких технологій наразі демонструє фармацевтична індустрія. Дослідники вважають, що вирощування кристалів медичних препаратів у космосі може допомогти створювати ефективніші ліки або відкрити шлях до нових способів їхнього застосування.

Наразі ринок космічного виробництва лише формується. Проте конкуренція у цьому напрямку вже є відчутною. Одним із першопрохідців цього напрямку є каліфорнійська компанія Varda Space Industries. Вона вже провела кілька місій із використанням власних виробничих капсул та уклала угоди з представниками фармацевтичної галузі для розробки нових продуктів на орбіті.

Однак SpaceX має значну перевагу. На відміну від конкурентів, компанія Ілона Маска не залежить від сторонніх операторів запусків. Вона самостійно контролює всі етапи процесу — від створення космічного апарата до його доставки на орбіту та повернення на Землю.

У документації FAA система Starfall описується як серійна платформа для транспортування вантажів з космосу назад на Землю. За інформацією, оприлюдненою виданням Bloomberg, SpaceX планує довести технологію до повноцінної комерційної експлуатації до завершення поточного десятиліття.

У разі успіху проєкту компанія отримає можливість вийти далеко за межі традиційного космічного транспортування та супутникового зв'язку. Аналітики переконані, що виробництво в умовах мікрогравітації може стати одним із найважливіших сегментів майбутньої космічної економіки, а SpaceX прагне зайняти в ньому провідні позиції ще до початку масового розвитку цього ринку.

Джерело: internetua.com

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