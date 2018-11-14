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МАУ и "Борисполь" отреагировали на информацию о хищении средств

МАУ и Борисполь отреагировали на информацию о хищении средств

МАУ и "Борисполь" заявили о прекращении совместной деятельности по техобслуживанию самолетов еще в 2014 году

Международный аэропорт "Борисполь" и авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) заявили о прекращении совместной деятельности по техобслуживанию и ремонту воздушных судов еще в 2014 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службах предприятий.

Таким образом, в компании МАУ заявили, что сотрудничество в рамках совместной деятельности с аэропортом "Борисполь" по техобслуживанию и ремонту воздушных судов завершилось в 2014 году. Также подчеркивается, что многие из тех, кто принимал в нем участие, больше не являются сотрудниками авиакомпании.

"Авиакомпания готова оказывать следствию всяческое содействие и заинтересована, чтобы как можно скорее установить истину", - заявили в дирекции по коммуникациям авиакомпании МАУ.

В свою очередь в "Борисполе" уточнили, что договор о совместной деятельности по техобслуживанию и ремонту воздушных судов с МАУ был подписан в 2004 году со сроком действия по 2014 год.

"На сегодня никаких следственных действий в отношении ангара в аэропорту не производится. В случае обращения правоохранительных органов администрация аэропорта готова содействовать следствию и предоставить всю необходимую информацию для обеспечения его работы", - подчеркнули в "Борисполе".

Напомним, вчера в прокуратуре заявили, что правоохранители разоблачили преступную схему должностных лиц авиакомпании МАУ, которые завладели денежными средствами аэропорта "Борисполь" в размере более 10 млн гривен.

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Новости портала «Весь Харьков»

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