Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:06
Просмотров: 83

Мазут рф їде в Азію рекордними обсягами на тлі війни на Близькому Сході

Імпорт російського мазуту до Азії в березні, як очікується, сягне рекордного рівня після того, як США послабили санкції.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Це відбувається напередодні очікуваного посилення дефіциту постачання з наступного місяця, спричиненого війною США та Ізраїлю проти Ірану.

Зростання поставок допоможе частково зняти занепокоєння щодо жорсткості ринку, що виникло через нестачу близькосхідного мазуту після того, як війна зупинила постачання пального через Ормузьку протоку, а нафтопереробні заводи в регіоні припинили роботу.

За даними відстеження суден від Kpler і LSEG, цього місяця Азія має отримати понад 3 мільйони тонн російського мазуту, або 614 500 барелів на добу.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

1,5 тисячі фейків заради одного «археолога»: як рф «відбиває» бутягіна і атакує Україну у світі
Сегодня 09:33    83
Ізольована росія масово переорієнтовується на Азію
Сегодня 09:22    80
«Чорне золото» московської армії: що з ним робити
Сегодня 08:55    83
Харківщина 20 березня
Сегодня 08:37    82
«аерофлот» намагається триматися на плаву за рахунок безпеки і комфорту пасажирів
Сегодня 08:24    91
Збито/подавлено 133 ворожих БПЛА
Сегодня 08:11    106
Що сталося з «Дружбою»: супутникові дані спростовують звинувачення Угорщини і Словаччини
Сегодня 08:08    112
Оперативна інформація станом на 08:00 20.03.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:03    98
Бойова робота прикордонників (ВІДЕО)
Сегодня 07:59    81
Спецслужбы ЕС фиксируют рост случаев привлечения гражданских граждан российской разведкой для шпионажа и диверсий
Сегодня 07:51    73
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 