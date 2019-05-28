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Медведев предложил снова разрешить россиянам сдавать бутылки

Медведев предложил снова разрешить россиянам сдавать бутылки

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проверить возможность возвращения практики сдачи бутылок населением, об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на отчет выступления главы правительства в Госдуме.

Как пишет издание, Медведев еще 11 апреля поручил Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития обязать торговые сети принимать у населения потребительскую тару — полимерные и стеклянные упаковки. При этом ведомствам поручено самостоятельно выяснить целесообразность возвращения к такой практике.

До этого сдавать стеклянные и пластиковые упаковки торговым сетям предложила «Справедливая Россия». Замруководителя фракции Олег Нилов сказал, что проблема переработки мусора сейчас ­- одна из основных.

«Мировая практика свидетельствует о том, что стекло, пластик и бумагу следует утилизировать, до 80% мусора можно направлять во вторичную переработку», — сказал Нилов.

«Чтобы мотивировать граждан к сбору отходов, пригодных ко вторичной переработке, следует использовать и материальные механизмы поощрения», — добавил он, пояснив, что фракция уже подготовила соответствующий законопроект, который скоро будет внесен в Госдуму.

Правительству свои предложения по теме рекомендовано предоставить в Госдуму до 15 июня.

Источник: mbk-news.appspot.com

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Темы: россия

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