Международный банк Wells Fargo сообщил реальный курс доллара в Росси: настоящий курс доллара составляет 180 рублей
Это более чем в три раза выше официальной стоимости валюты в РФ. Курс буквально зажал российский Центробанк и удерживает его полностью искусственными методами.
Что в итоге?
Как результат, в РФ катастрофически не хватает валюты и доллары с евро практически невозможно купить, тем более по официальному курсу в 73,51 рубля.
"Текущие сильные позиции валюты имеют во многом рукотворный характер. Без всех этих мер госполитики курс, вероятно, был бы на уровне 180 рублей за доллар, исходя из развития конфликта", – говорит эксперт Wells Fargo Securities.
Конечно, россияне могут прийти за валютой на черный рынок, но там за “зеленые” попросят все 200 рублей.
Источник: https://t.me/Sharpreview/13313