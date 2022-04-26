Международный банк Wells Fargo сообщил реальный курс доллара в Росси: настоящий курс доллара составляет 180 рублей

Это более чем в три раза выше официальной стоимости валюты в РФ. Курс буквально зажал российский Центробанк и удерживает его полностью искусственными методами.

Что в итоге?

Как результат, в РФ катастрофически не хватает валюты и доллары с евро практически невозможно купить, тем более по официальному курсу в 73,51 рубля.

"Текущие сильные позиции валюты имеют во многом рукотворный характер. Без всех этих мер госполитики курс, вероятно, был бы на уровне 180 рублей за доллар, исходя из развития конфликта", – говорит эксперт Wells Fargo Securities.

Конечно, россияне могут прийти за валютой на черный рынок, но там за “зеленые” попросят все 200 рублей.

Источник: https://t.me/Sharpreview/13313

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