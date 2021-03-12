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Mercedes отзывает 264 тысячи автомобилей из-за опасного дефекта

Mercedes отзывает 264 тысячи автомобилей из-за опасного дефекта

Компания Mercedes-Benz объявила об отзыве более 264 тысяч автомобилей по всему миру из-за дефекта, который может вызвать воспламенение машины.

Об этом сегодня, 11 марта, сообщила пресс-служба компании.

По данным Федерального автотранспортного ведомства ФРГ, отзыв касается 264 393 автомобилей C- и GLC-классов, произведенных в период с 2016 по 2020 год, в том числе 120 766 машин в самой Германии.

Напомним, в феврале Mercedes объявил об отзыве более миллиона автомобилей из-за случаев неправильной работы системы вызова экстренных служб.

Ранее об отзыве 3,2 млн автомобилей по всему миру объявила японская Toyota - для решения проблемы с топливным насосом. Под отзыв попали модели Toyota и Lexus, выпускавшиеся с 2013 модельного года.

 

Агентство Телевидения Новости

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