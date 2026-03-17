Сегодня 09:26
Meta прагне замінити ШІ 20% співробітників компанії

Meta прагне замінити ШІ 20% співробітників компанії

За даними Reuters, Meta розглядає можливість масштабних звільнень, які можуть торкнутися 20% або більше робочої сили компанії .

Ці звільнення можуть допомогти материнській компанії Facebook компенсувати її агресивні витрати на інфраструктуру штучного інтелекту , а також на придбання та найм, пов'язані зі штучним інтелектом . Згідно з нещодавньою звітністю, станом на 31 грудня Meta працевлаштовувала майже 79 000 осіб.

«Це спекулятивне висвітлення теоретичних підходів», – заявив речник Meta.

Звіт з'явився на тлі того, як багато технологічних компаній, зокрема Block , оголосили про масштабні звільнення, які, на їхню думку, необхідні, оскільки штучний інтелект автоматизує більше роботи. Але деякі експерти, і навіть керівники, такі як Сем Альтман з OpenAI , припустили, що багато з цих скорочень є « відмиванням штучного інтелекту », коли керівники використовують штучний інтелект як прикриття для інших проблем , таких як надмірний найм під час пандемії.

Востаннє Meta оголошувала про звільнення такого масштабу в листопаді 2022 року, коли було скорочено 11 000 робочих місць , а потім ще 10 000 у березні 2023 року .

Джерело: internetua.com

