Металлурги потребляют почти 25% электроэнергии в Украине

Всего на промышленность приходится более 40% потребленной электроэнергии в стране

За январь-июнь 2019 потребление электроэнергии (нетто) в Украине выросло на 0,2% - до 61,58 млрд. кВт∙ч. Такие данные раскрыло Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.

Самая большая группа потребителей - промышленные предприятия, за первое полугодие 2019 года, использовали 25,76 млрд. кВт∙ч или 41,8% всей потребленной электроэнергии. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, промышленность снизила потребление на 0,7%.

При этом, на металлургию пришлось 14,73 млрд. кВт ∙ ч (23,9%), на машиностроение – 1,95 млрд. кВт ∙ ч (3,2%), на топливную – 1,73 кВт ∙ч (2, 8%), на химическую и нефтяную – 1,68 млрд. кВт∙ч (2,7%), на пищевую и перерабатывающую – 2,19 млрд. кВт ∙ ч (3,6%), на производство строительных материалов - 1 млрд кВт ∙ ч (1,7%). Остальные – 2,4 млрд. кВт∙ч (3,9%).

В первом полугодии сокращение потребления продемонстрировали все отрасли промышленности, кроме химической и пищевой.

Источник: elektrovesti.net

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