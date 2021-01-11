"Мясо из пробирки" может появиться на полках магазинов до конца 2022 года (ФОТО)

В 2021 году компания Mosa Meat рассчитывает получить разрешение регулирующих органов на свою продукцию

Нидерландская компания Mosa Meat, которая с 2013 года разрабатывает "мясо из пробирки", намерена в 2021 году получить разрешение регулирующих органов на свою продукцию.

Ожидается, что продукт появится на полках до конца 2022 года, сообщил советник по вопросам сельского хозяйства Посольства Королевства Нидерландов в Украине Рейнауд Наутен в Facebook.

Указано, что компания специализируется на производстве гамбургеров с котлетой из культивированного говяжьего мяса. Его выращивают на основе клеток коровы, при этом животных не убивают, и их нужно гораздо меньше.

"Интересным является факт, что цена бургера на момент анонса в 2013 году составляла €250 тысяч. За последние годы специалистам компании удалось снизить стоимость выращиваемого мяса в 88 раз, однако они рассчитывают, что смогут выпускать бургеры за €9 за штуку", — написал он в соцсети.

Ранее стало известно, что в ближайшие 2 года на рынке Европейского Союза может появиться синтетическое мясо.

Как сообщалось, Сингапурский государственный инвестфонд Temasek, а также Билл Гейтс и гонконгский миллиардер Ли Кашин профинансируют стартап Impossible, занимающийся производством альтернатив мясу из растительного сырья.

Кроме того, калифорнийский стартап Beyond Meat продает бургеры, сделанные главным образом из белка гороха, дрожжевого экстракта, сока свеклы и кокосового масла. На вид и вкус это очень похоже на настоящую котлету из мяса. Теперь вегетарианские бургеры будут в основном меню ресторанов TGI Fridays и попробовать их смогут даже те, кто никогда не заботился о правах животных.

В свою очередь, украинская компания Eat Me At выпустила на рынок искусственное мясо. Это — растительное мясо в виде фарша, которое по вкусовым свойствам ничем не отличается от мясной продукции.

Источник: delo.ua

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