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Microsoft готовится к прекращению поддержки Windows 8.1

Microsoft готовится к прекращению поддержки Windows 8.1

Компания Microsoft готовится направить пользователям устаревшей операционной системы Windows 8.1 уведомления об окончании поддержки 10 января 2023 года. Рассылка начнётся уже в следующем месяце — это будет первое напоминание о скором прекращении жизненного цикла ОС.

Как сообщает портал The Verge, уведомления будут идентичны тем, что Microsoft использовала в прошлом для оповещения пользователей Windows 7 до того, как прекратить поддержку операционной системы.

Microsoft прекратила поддержку Windows 8 ещё в 2016 году, но её доработанная версия 8.1 лишится поддержки только в январе 2023 года. При этом расширенная поддержка для бизнеса Extended Security Update (ESU) даже за деньги не предусмотрена — придётся обновляться до современной ОС или работать на старой на собственный страх и риск.

После релиза Windows 8, в первую очередь рассчитанной на пользователей устройств с сенсорными дисплеями, компании пришлось выпустить обновление, вернувшее кнопку «Пуск» и другие привычные функции. В 2015 году Microsoft наконец выпустила Windows 10, и история операционных систем восьмой серии, наконец, начала двигаться к логическому завершению.

Согласно заявлению Microsoft, подавляющее большинство устройств на Windows 8 и Windows 8.1 не обеспечивают поддержки Windows 11, поэтому их пользователям в качестве альтернативы рекомендуется приобрести Windows 10, которая будет получать обновления до 14 октября 2025 года.

Разумеется, Windows 8.1 не перестанет работать после 10 января 2023 года, но без программных обновлений от Microsoft операционная система быстро станет уязвимой для внешних атак.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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