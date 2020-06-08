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Microsoft может стать первой в мире компанией стоимостью $2 трлн

Microsoft может стать первой в мире компанией стоимостью $2 трлн

Аналитик Wells Fargo Securities Филип Уинслоу заявил, что Microsoft может стать первой в мире компанией, рыночная капитализация которой превысит порог в $2 трлн.

В данный момент стоимость софтверного гигант составляет около $1.39 трлн. По прогнозам аналитика, стоимость акций Microsoft вскоре вырастет на 55%.

В качестве драйвера такого роста Филип Уинслоу указывает спрос на облачные сервисы Azure. Причем его рост подстегнула бушующая сейчас пандемия: облачные сервисы соответствуют нынешнему «духу времени» как никогда.

Если выручка Microsoft будет расти ежегодно на 14%, что вполне вероятно на фоне растущего интереса к сервисам Azure, то уже к 2023 году компания не просто превзойдет отметку в $2 трлн, а составит достигнет $2.2 трлн.

Источник: internetua.com

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Темы: компьютер

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