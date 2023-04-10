Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:04
Просмотров: 76

Microsoft нагадала про швидке припинення підтримки Windows 10 21H2

Microsoft нагадала про швидке припинення підтримки Windows 10 21H2

Компанія Microsoft опублікувала нагадування про наближення дати припинення підтримки операційної системи Windows 10 версії 21H2. Відповідне оновлення платформи відбулося в середині листопада 2021, а цикл її обслуговування завершується 13 червня. Windows 10 21H2 перестане отримувати щомісячні оновлення безпеки.

Компанія не тільки нагадала про те, що дана версія операційної системи застаріла, але й закликала тих, хто ще не оновився до свіжішої версії, перейти на варіант Windows 10, або, якщо дозволяє апаратна складова ПК, оновитися відразу до Windows 11.

У своєму блозі компанія написала, що 13 червня 2023 року припиняється обслуговування 21H2 редакцій Home, Pro, Pro для навчальних закладів та Pro для робочих станцій. Червневе оновлення безпеки стане останнім для цієї операційної системи.

За даними Microsoft, після цього всі пристрої під керуванням операційної системи продовжать функціонувати, але вже не отримуватимуть щомісячні оновлення безпеки та патчі із захистом від останніх виявлених загроз. Щоб зберегти захист комп'ютерів, Microsoft обіцяє автоматично ініціювати оновлення до наступної версії Windows.

Цікаво, що набагато раніше, вже 9 травня, припиниться підтримка освітніх та корпоративних версій Windows 10 версії 20H2. Підтримка інших версій цієї ОС припинилася ще у травні минулого року.

Джерело: toneto.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Washington Post и New York Times проанализировали утекшие в сеть секретные документы Пентагона
Сегодня 08:43    101
ПВК "вагнер" намагалася купити зброю в Туреччині, — Washington Post
Сегодня 07:21    99
"Невдале виведення військ США з Афганістану додало сміливості путіну"
09.04.2023 09:58    262
Скайнет - начало. Нейросеть смогла моментально взломать половину паролей
09.04.2023 09:44    281
Макрон скрутив Байдену «дулю з маком»: мімікрує під Пекін
09.04.2023 09:30    350
российские ИПСО сейчас генерируются со скоростью сношения кроликов
09.04.2023 09:04    252
У власника Facebook з'явилися фінансові труднощі
09.04.2023 08:39    200
Начинает просматриваться общий концепт российской ИПСО
09.04.2023 06:51    184
В авиакатастрофе погиб директор оружейной корпорации Raytheon Джефф Лампкин
09.04.2023 06:42    327
Чоловік купив 20 однакових лотерейних білетів та виграв 20 разів: на яку суму він розбагатів
08.04.2023 09:14    248
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 