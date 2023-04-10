Microsoft нагадала про швидке припинення підтримки Windows 10 21H2

Компанія Microsoft опублікувала нагадування про наближення дати припинення підтримки операційної системи Windows 10 версії 21H2. Відповідне оновлення платформи відбулося в середині листопада 2021, а цикл її обслуговування завершується 13 червня. Windows 10 21H2 перестане отримувати щомісячні оновлення безпеки.

Компанія не тільки нагадала про те, що дана версія операційної системи застаріла, але й закликала тих, хто ще не оновився до свіжішої версії, перейти на варіант Windows 10, або, якщо дозволяє апаратна складова ПК, оновитися відразу до Windows 11.

У своєму блозі компанія написала, що 13 червня 2023 року припиняється обслуговування 21H2 редакцій Home, Pro, Pro для навчальних закладів та Pro для робочих станцій. Червневе оновлення безпеки стане останнім для цієї операційної системи.

За даними Microsoft, після цього всі пристрої під керуванням операційної системи продовжать функціонувати, але вже не отримуватимуть щомісячні оновлення безпеки та патчі із захистом від останніх виявлених загроз. Щоб зберегти захист комп'ютерів, Microsoft обіцяє автоматично ініціювати оновлення до наступної версії Windows.

Цікаво, що набагато раніше, вже 9 травня, припиниться підтримка освітніх та корпоративних версій Windows 10 версії 20H2. Підтримка інших версій цієї ОС припинилася ще у травні минулого року.

Джерело: toneto.net

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