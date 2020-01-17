Microsoft официально выпустила новый браузер Edge Chromium для Windows и macOS, но некоторые функции всё ещё не реализованы

Корпорация Microsoft официально выпустила новый браузер Edge Chromium для платформ Windows и macOS. Загрузить стабильную версию браузера могут все желающие – примерно через год после того, как компания заявила о переводе своего браузера на движок Chromium. Первоначально Microsoft планировала выпустить новый Edge для корпоративных пользователей, но потребители также смогут вручную загрузить и установить его на свои устройства.

Хотя браузер Edge Chromium уже доступен для загрузки всем желающим пользователям, он всё ещё не получил ряда привычных функций. Пользователям доступны синхронизация избранного, настроек, информации и паролей. Однако синхронизация истории посещений и расширений пока не реализована. Недостающие функции планируется предоставить позже в этом году.

Во многом новый браузер Edge очень похож на Chrome и даже включает поддержку расширений Chrome. Есть и новые функции Edge Differs. Например, пользователям предлагаются Коллекции. Коллекции, интегрированные с Office 365, упрощают сбор, организацию, совместное использование и экспорт веб-материалов в Word или Excel. Также есть функции обеспечения приватности с различными уровнями настроек.

На протяжении нескольких ближайших месяцев Microsoft планирует автоматически обновить операционную систему Windows 10 новым браузером Edge, который полностью заменит существующий встроенный браузер. Пока что компания выбрала тактику осторожного и постепенного разворачивания, предоставляя новый Edge Chromium небольшим группам пользователей Windows 10 через Windows Update. К глобальному разворачиванию планируется приступить к лету. Кроме того, новая версия браузера передана OEM-партнёрам, так что в дальнейшем компьютеры и ноутбуки будут поставляться с уже предустановленным Edge Chromium. Также новый браузер станет частью версии Windows 10X, ориентированной на складные устройства и системы с двумя дисплеями.

Загрузить новый браузер Microsoft Edge можно с официального сайта компании по следующему адресу. Пользователям предлагаются версии для операционных систем macOS, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 и даже для Windows 7, несмотря на прекращение поддержки последней. Также предлагается версия для мобильных платформ Android и iOS. Пока что версия Edge ARM64 не будет доступна, но ожидается, что она скоро появится в стабильном канале.

Источник: itc.ua

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