Microsoft оголосила про припинення продажу популярної версії Windows

Microsoft припинить продаж ліцензійних копій Windows 10 із 31 січня. Про це повідомляє портал PCWorld.

Відповідні повідомлення з’явилися на сторінках Windows 10 на сайті Microsoft. При цьому компанія зазначає, що підтримка Windows 10 триватиме до 14 жовтня 2025 року. Після цього терміну система продовжить працювати, але її офіційна підтримка буде припинена, через що даним власників ПК з цією версією ОС може загрожувати небезпека.

Таким чином, з лютого 2023 року Windows 11 стане єдиною доступною для покупки операційною системою. Однак фанати Windows 10 досі зможуть купити офіційну версію операційної системи у сторонніх продавців та на інтернет-майданчиках.

Источник: portaltele.com.ua

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