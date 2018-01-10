Бизнес
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10.01.2018 17:57
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Microsoft отказалась от оплаты биткоинами

Microsoft отказалась от оплаты биткоинами

Американский технологический гигант – корпорация Microsoft удалила криптовалюту Bitcoin (биткоин) из своих платежных инструментов.

Такое решение Microsoft было подтверждено представителями службы поддержки клиентов, пишет портал cointelegraph.

Основной причиной прекращения поддержки биткоина, по-видимому, является волатильность и риск, связанный с криптовалютой.

Однако, клиенты все еще могут использовать биткоин для добавления средств на свою учетную запись Microsoft. А из учетной записи можно покупать игры, фильмы и приложения. Впрочем, эти средства не могут использоваться в магазине Microsoft и не подлежат возврату.

Агентство Телевидения Новости

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