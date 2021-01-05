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Microsoft планирует «радикальное визуальное обновление Windows»

Microsoft планирует «радикальное визуальное обновление Windows»

Microsoft опубликовала вакансию, из которой следует, что компания намерена провести «радикальное визуальное обновление Windows». Это должно сигнализировать пользователям, что «Windows ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (хотя нельзя сказать, что эта ОС куда-то уходила).

В описании вакансии говорится следующее:

«В этой команде вы будете работать с нашей ключевой платформой, Surface, и с OEM-партнёрами, чтобы организовать и предоставить радикальное визуальное обновление возможностей Windows, чтобы сообщить нашим клиентам, что Windows ВОЗВРАЩАЕТСЯ, и гарантировать, что Windows считается лучшей ОС с лучшим пользовательским опытом для клиентов».

После того, как энтузиасты заметили это объявление, Microsoft незаметно удалила упоминание «радикального визуального обновления». Отметим, хотя Microsoft уже много лет обещает визуальные переработки в Windows 10 благодаря философии дизайна Fluent Design, предполагается, что компания планирует внести большие изменения в пользовательский интерфейс ОС. По слухам, такие новшества могут появиться уже в конце этого года.

Ранее говорилось, что Microsoft планирует переделать меню «Пуск», проводник и встроенные приложения в Windows 10, чтобы модернизировать их и сделать интерфейс более согласованным. Некоторые изменения пользовательского интерфейса также будут включать обновления ползунков, кнопок и элементов управления, которые можно найти в Windows и приложениях, запускаемых в ОС. Microsoft также работает над улучшением планшетного режима ОС.

Источник: itc.ua

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Темы: компьютер

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