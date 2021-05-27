Microsoft пообещала создать революционную Windows

Microsoft собирается произвести радикальное обновление Windows. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты обратили внимание на список вакансий компании, опубликованных в мае. Согласно им, Microsoft находится в поиске новых сотрудников для подразделения Interactive eXperiences Platform (IXP), которое отвечает за UX (User Experience — пользовательский интерфейс) ОС и приложений Windows. В сообщении говорилось, что компании нужны люди, которые готовы к «революции в UX операционной системы».

В описании вакансии уточнялось, что сотрудники будут предлагать улучшения для платформы Windows и отвечать за проектирование и создание новых и доработку старых элементов интерфейса. Судя по опубликованным в сети материалам, в будущем Microsoft намерена изменить концепцию и внешний вид окон приложений. Авторы сообщения пообещали соискателям, что сотрудники будут «формировать новый внешний облик Windows и помогут изменить мир».

По словам журналистов, входящие в состав команды IXP специалисты работают над визуальным обликом системных приложений Windows, дизайном элементов и меню «Пуск», а также ряда программ.

В конце мая Microsoft представила новую версию Windows 10. Обновление, которое получило название 21H1 или May 2021 Update, включает в себя улучшения производительности и безопасности, из-за чего рекомендуется к установке.

Источник: internetua.com

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