Microsoft посоветовала реже выключать компьютеры с Windows

На сайте Microsoft Дэвид Гайер, менеджер программных проектов, поделился советом о том, как компьютерам без задержек получать обновления через Центр обновления Windows. По его словам, чем дольше ПК работает и подключен к интернету, тем больше вероятность, что установленная на нем Windows получит свежие обновления от Microsoft, сообщает "ЛІГА.net".

Менеджер Дэвид Гайер написал, что обычно компьютерам требуется два часа непрерывного подключения к интернету и шесть часов работы в целом для надежного и своевременного обновления Windows. Речь идет не о времени, нужном непосредственно на обновление Windows, а столько времени в среднем требуется ПК для поиска, загрузки обновлений и установки в фоновом режиме, чтобы не отвлекать пользователя от повседневных дел. Специалист советует по возможности не переводить ПК в спящий режим и не всегда отключать его ночью.

По статистике Microsoft, около 50% компьютеров с Windows 10 не работают достаточно долго, чтобы своевременно получать обновления, а 25% компьютеров — получили обновления, которым уже больше двух месяцев. Больше всего эта проблема затрагивает корпоративную сферу, где важно постоянно следить за безопасностью локальной сети и надежностью хранения информации. Впрочем, обычным пользователям тоже стоит обновлять Windows 10, чтобы не подвергать себя излишнему риску, а значит совет от Microsoft подходит и обычным людям.

Источник: internetua.com

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