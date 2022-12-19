Microsoft позбавляється свого браузера

14 лютого 2023 Microsoft відключить Internet Explorer 11 для Windows 10.

Після видалення застарілого браузера при спробі відкрити Internet Explorer користувачів перенаправлять в Microsoft Edge. Усі раніше використані дані (історія пошуку, закладки тощо) будуть автоматично перенесені.

Microsoft розмістила попередження на своєму офіційному сайті:

«ЯКЩО ВАША ОРГАНІЗАЦІЯ, ЯК І РАНІШЕ, ЗАЛЕЖИТЬ ВІД INTERNET EXPLORER 11, ВИ ПОВИННІ ЗРОБИТИ ПЕВНІ КРОКИ, ЩОБ ЗАВЕРШИТИ ПЕРЕХІД ДО 14 ЛЮТОГО 2023 Р. В ІНШОМУ ВИПАДКУ ВИ РИЗИКУЄТЕ СЕРЙОЗНО ПОРУШИТИ РОБОЧІ ПРОЦЕСИ, КОЛИ КОРИСТУВАЧІ ВТРАТЯТЬ ДОСТУП ДО ПРОГРАМ, ЩО ЗАЛЕЖАТЬ ВІД INTERNET EXPLORER 11».

Оновлення поширюється на всі пристрої Windows 10, включаючи корпоративні версії операційної системи. Microsoft не передбачає механізму скасування зміни. Процес завершення роботи IE11 відбувався поступово. У червні 2022 року браузер був видалений з усіх версій Windows, крім Windows 10 LTSC, Windows 8.1 та Windows Server.

Джерело: itechua.com

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