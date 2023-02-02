Microsoft припинила видачу ліцензій на Windows 10

Відзначаючи кінець епохи, Microsoft більше не продає напряму ключі продукту Windows 10 на своєму сайті, замість цього перенаправляючи користувачів на сторінки продуктів Windows 11. Цього місяця Microsoft почала відображати сповіщення на своїх сторінках продукту Windows 10 Home і Pro, попереджаючи клієнтів про те, що 31 січня буде останнім днем ​​для придбання ліцензії.

«31 січня 2023 року буде останнім днем, коли ця завантажена версія Windows 10 буде виставлена ​​на продаж», — йдеться в сповіщенні компанії, опублікованому на її сайті.

«Windows 10 підтримуватиметься оновленнями безпеки, які допоможуть захистити ваш ПК від вірусів, шпигунського та іншого шкідливого програмного забезпечення до 14 жовтня 2025 року».

Однак, схоже, Microsoft змінила перемикач на день раніше, оскільки перехід на сторінки продукту Windows 10 Home і Windows 10 Pro тепер переспрямовує користувачів на сторінку продукту Windows 11. Це фактично унеможливлює придбання ліцензій Windows 10 безпосередньо в Microsoft. Ця зміна не означає, що Windows 10 припиняється, оскільки Microsoft зобов’язалася підтримувати цю операційну систему до 14 жовтня 2025 року.

Крім того, як і раніше можна придбати ліцензії Windows 10 у сторонніх продавців, таких як Amazon і Newegg, а виробники обладнання все ще пропонують комп’ютери з Windows 10. Для користувачів старих непідтримуваних версій Windows (припиніть це робити!), таких як Windows 7, Windows 8 і Windows 8.1, ви можете безкоштовно оновити цифрову ліцензію Windows 10, а якщо у вас є підтримуване обладнання, оновити до Windows 11 якщо хочете.

Windows 10 і Windows 11 також мають однаковий процес активації, тобто ви завжди можете придбати ключ продукту Windows 11 і повернутися до Windows 10, яка буде автоматично активована за допомогою цифрової копії, пов’язаної з Microsoft. Отже, хоча Microsoft більше не продає ліцензії на Windows 10 і не підштовхує людей до Windows 11, у тих, хто хоче залишитися на Windows 10, є багато варіантів.

Джерело: portaltele.com.ua

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