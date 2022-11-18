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Microsoft припинить підтримку Windows 8.1

Microsoft припинить підтримку Windows 8.1

Як пише Neowin, Microsoft припинить підтримку операційної системи Windows 8.1 вже 10 січня 2023 року, про що заявили у прес-службі компанії. Комп’ютери під керуванням цієї ОС продовжать працювати після зазначеної дати, проте користувачі перестануть отримувати технічну підтримку з усіх питань. Крім того, після 10 січня 2023 року Windows 8.1 перестане отримувати програмні оновлення та виправлення вразливостей, що поставить під загрозу інформаційну безпеку користувачів.

Хоча ви можете продовжувати використовувати комп’ютер під керуванням Windows 8.1 без постійних оновлень програмного забезпечення та безпеки, ваш комп’ютер буде наражатися на більший ризик зараження вірусами та шкідливими програмами. Ми рекомендуємо оновлення до версії Windows, яка все ще підтримується. Microsoft

Microsoft рекомендує оновитися до Windows 11, називаючи її «найбезпечнішою версією Windows з будь-коли створених, з комплексним захистом, який включає антивірус, брандмауер, інтернет-захист і багато іншого». За даними Neowin, це також означає припинення підтримки програм Microsoft 365 (Office) і можливості здійснювати покупки в Microsoft Store в Windows 8.1.

Джерело: portaltele.com.ua

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