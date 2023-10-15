Microsoft у подробицях розповіла користувачам Windows, як встановити Linux

В останні роки Microsoft змінила своє ставлення до операційних систем з відкритим кодом на ядрі Linux. Урізана версія Linux з’явилася в підсистемі Windows для Linux (WSL), дозволивши запускати файли Linux, що виконуються. Тепер Microsoft пішла ще далі й докладно описала на своїй офіційній сторінці підтримки процес встановлення повноцінної версії Linux на комп’ютер із Windows.

В інструкції зі встановлення Microsoft описує Linux як операційну систему, схожу на Windows, але «з відкритим вихідним кодом і повністю налаштовується». Згідно з інструкцією, Linux можна встановити в чотири кроки.

● Першим кроком є ​​вибір способу встановлення. Тут користувачі можуть вибирати між використанням згаданої вище підсистеми WSL, віртуальною машиною, локальною установкою на ПК або у хмарі;

● Далі Microsoft описує принципи вибору відповідного дистрибутива Linux, рекомендуючи брати до уваги попередній досвід користувача, продуктивність комп’ютера, широкість екосистеми того чи іншого дистрибутива та наявність детальної документації;

● Потім слідують інструкції створення настановного флеш-накопичувача об’ємом не менше 16 Гбайт з описом програмних інструментів для цього, а також процесу установки;

● На четвертому етапі Microsoft дає рекомендації щодо роботи з менеджерами пакетів та програмним забезпеченням Linux.

Ймовірно, не випадково Microsoft саме зараз вирішила опублікувати докладний посібник із встановлення Linux. Досі користувачі Windows 7 або Windows 8 могли безкоштовно оновитися до Windows 10 або Windows 11, використовуючи наявну ліцензію. Однак ключі Windows 7 або Windows 8 не можна використовувати для активації поточних версій ОС.

Тому користувачеві старих версій Windows доведеться або придбати нову ліцензію або встановити безкоштовну альтернативу у вигляді ОС Linux. Можливо, публікуючи інструкції зі встановлення Linux, Microsoft розраховує знизити кількість піратських установок своєї ОС.

Джерело: portaltele.com.ua

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