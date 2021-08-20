Microsoft усложнила смену браузера по умолчанию в Windows 11

Microsoft известна своими крайне агрессивными методами продвижения браузера Edge — например, ранее она блокировала возможность деинсталляции браузера в Windows 10. В грядущей Windows 11 компания собирается сильно усложнить возможность смены браузера и других приложений по умолчанию, пишет техносайт The Verge.

Что изменилось

В Windows 11 разработчики изменили установку приложений по умолчанию. Как и в Windows 10, при установке нового браузера и первом открытии веб-ссылки появляется соответствующий запрос. Однако это единственный способ простой смены браузера. Если в первый раз не отметить ✓ в окне «всегда использовать это приложение», то выбор по умолчанию не сохранится и больше такой возможности система не предоставит. То есть, если пользователь по невнимательности забудет передвинуть переключатель «всегда использовать это приложение», то окна выбора приложения по умолчанию при нажатии на ссылку он больше не увидит.

Если не установить браузер по умолчанию при первом запуске, то сделать это потом через настройки будет не так просто, как в Windows 10. Chrome и браузеры других конкурентов Microsoft часто предлагают пользователям использовать их по умолчанию и перенаправляют пользователей Windows к нужным настройкам для смены приложений по умолчанию. Но Microsoft изменила способ назначения приложений по умолчанию в Windows 11 — в новой ОС на замену одному переключателя пришли типы файлов или ссылок по умолчанию. В случае Chrome это означает необходимость подвязки ПО к файлам и ссылкам с расширениями HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, WEBP, XHT, XHTML, FTP, HTTP и HTTPS.

Это излишне запутанный процесс по сравнению с Windows 10, которая позволяет быстро и легко переключать электронную почту, карты, музыку, фотографии, видео и приложения веб-браузера по умолчанию. Редактор The Verge Том Уоррен протестировал новый механизм с последними версиями Firefox, Chrome, Opera, Vivaldi и Brave. Обозреватель отмечает, что ему удалось выбрать только Firefox без необходимости перехода в раздел приложений по умолчанию в Windows 11.

Реакция конкурентов

Разработчики из Google, Opera, Firefox и Vivaldi не в восторге от новшеств.

«Нас все больше беспокоят тенденции Windows. Начиная с Windows 10, пользователям приходится предпринимать дополнительные и ненужные шаги для смены браузера по умолчанию. Эти препятствия сбивают пользователей с толку и, похоже, созданы специально, чтобы усложнить пользователям выбор альтернативы браузеру Microsoft»

Селена Декельманн

старший вице-президент Firefox

Не только Mozilla опасается новых антиконкурентных практик со стороны Microsoft.

«Microsoft делала так и раньше, и кажется, что ситуация становится все хуже.

С каждой новой версией Windows становится все сложнее [менять настройки по умолчанию]. Они понимают, что единственный способ заставить людей использовать их браузеры — это не оставить им другого выбора».

из заявления Vivaldi

Opera, еще один конкурент Microsoft Edge, тоже не в восторге от изменений в механизме выбора приложений по умолчанию в Windows 11.

«Весьма прискорбно, когда платформодержатель скрывает распространенный вариант использования ради продвижения собственного продукта.

Мы призываем всех платформодержателей уважать выбор пользователей и не ограничивать конкуренцию на своих платформах. Отказ от предоставления пользователю выбора — это шаг назад».

Кристиан Колондра

руководитель команды Opera

Глава направления Android, Chrome и Chrome OS Хироши Локхаймер в твиттере раскритиковал изменения и выразил надежу, что в финальной версии Windows 11 механизм будет другой, поскольку этот противоречит заявлениям Microsoft об открытости и самых больших возможностях выбора.

https://twitter.com/lockheimer/status/1428047760620621831

Выбор приложений по умолчанию — не единственная проблема, с которой сталкиваются разработчики сторонних браузеры в Windows 11. Microsoft игнорировала выбор браузера по умолчанию при поиске в Windows 10, а ее новый виджет панели задач заставлял пользователей использовать Edge, не обращая внимания на выбор пользователя. Windows 11 продолжает эту тенденцию, при этом поиск по-прежнему заставляет пользователей переходить на Edge, и теперь появилась новая выделенная область виджетов, которая также игнорирует настройки браузера по умолчанию.

«Похоже, что виджеты Windows 11 будут игнорировать выбор браузера пользователя по умолчанию и вместо этого запускать Microsoft Edge для контента»,

Brave ставит пользователей на первое место, и мы осуждаем такой подход к Windows 11, потому что выбор браузера по умолчанию имеет множество последствий для людей и их конфиденциальности. Пользователи должны иметь свободу выбора».

из заявления Brave

Позиция Microsoft

Microsoft оправдывает эти изменения тем, что позволяет пользователям Windows больше контроля над приложениями по умолчанию.

«В Windows 11 существует обратная связь с клиентами для настройки и контроля настроек по умолчанию с максимальной гибкостью путем исключения категорий приложений и выводом всех приложений на передний план в зависимости от настроек по умолчанию.

Это изменение свидетельствует, что мы постоянно прислушиваемся и учимся, и приветствуем отзывы клиентов, которые способствуют формированию Windows. Windows 11 со временем будет развиваться; если мы узнаем из опыта пользователей, что есть способы внести улучшения, мы так и поступим».

из заявления Microsoft

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Остается вспомнить, что ранее Microsoft неоднократно прибегала к такого рода практикам — в 2017 году она запретила менять браузер и поисковик по умолчанию при использовании Windows 10 в S-режиме. Еще можно вспомнить, что в 2013 году Еврокомиссия оштрафовала Microsoft на €561 млн ($731 млн) из-за отсутствия окна выбора другого браузера вместо Internet Explorer.

Источник: itc.ua

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