Microsoft звільнила програміста з 25-річним стажем за рішенням ШІ-алгоритму

Програміст із 25-річним досвідом, який живе з аутизмом і розсіяним склерозом, дізнався про звільнення за кілька днів до свого 48-річчя. Рішення ухвалила автоматизована система на базі штучного інтелекту.

Про це пише Delo.ua з посиланням на допис його дружини на платформі Reddit.

У дописі дружина розповіла, що її чоловік, попри аутизм і розсіяний склероз, віддано працював у компанії понад 25 років. Він не пропускав робочих днів, майже не брав лікарняних і регулярно працював понад 60 годин на тиждень. За цей час виявив критичні баги, які могли коштувати компанії сотні мільйонів доларів. Його ім’я знали навіть на рівні CEO.

Останнім жестом визнання з боку компанії стало вручення йому кришталевого сувеніра на відзнаку 25-річної праці. Та вже за кілька місяців він отримав сповіщення про звільнення.

Його звільнення стало несподіваним ударом для родини. Випадково обраний алгоритмом, він опинився серед працівників, яких компанія скоротила в рамках останньої хвилі оптимізації штату. Зокрема, нещодавні масштабні звільнення в Microsoft охопили близько 3% персоналу — це приблизно 7000 осіб. Найбільше постраждали програмісти: лише у штаті Вашингтон роботу втратили близько 2 тисячі ІТ-спеціалістів.

Ця історія швидко набула розголосу: публікація зібрала тисячі реакцій і викликала жваве обговорення. Чимало користувачів обурювалися тим, що рішення ухвалювались алгоритмічно, без урахування особистого внеску працівників і їхньої багаторічної відданості.

Крім цього, нещодавно Microsoft також переглянула політику оцінювання ефективності працівників. Зокрема, нові правила передбачають дворічну заборону на повторне працевлаштування тих, кого визнано недостатньо продуктивними.

Джерело: internetua.com

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