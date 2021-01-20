Миллиардер Джек Ма впервые появился на публике после таинственного исчезновения

Китайский миллиардер и основатель Alibaba Джек Ма впервые появился на публике после того, как в октябре 2020 года раскритиковал государственную финансовую систему КНР и выступил за реформы. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местные правительственные СМИ.

После этого акции Alibaba выросли на 5% на фондовой бирже Гонконга.

Миллиардер провел видеовстречу со 100 сельскими учителями в Китае. Это ежегодное мероприятие обычно проводится в курортном городе Санья, но в этот раз состоялось онлайн из-за ограничений COVID-19. По видео не было ясно, откуда Джек Ма вел трансляцию.

Как сообщалось, 24 октября 2020 года Джек Ма раскритиковал банковскую систему КНР и призвал к реформам. Об этом он заявил за несколько недель до запланированного первичного публичного размещения акций (IPO) Ant Group, дочерней компании Alibaba.

Против компаний миллиардера был предпринят ряд действий, включая антимонопольное расследование в отношении корпорации Alibaba Group.

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