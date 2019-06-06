Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:52
Просмотров: 106

Миллиардеры Билл Гейтс и Уоррен Баффет на день стали кассирами в закусочной

Миллиардеры Билл Гейтс и Уоррен Баффет на день стали кассирами в закусочной

Одни из богатейших людей планеты – Билл Гейтс и Уоррен Баффет, которые дружат уже 27 лет, а их общее состояние составляет 181 миллиард долларов – записали забавное видео о своей стажировке в кафе.

На Youtube-канале Гейтса gatesnotes серия шутливых роликов о приключениях двух приятелей-миллиардеров началась в 2017 году, с веселой зарисовки о том, как они пытались купить матрас.

В 2018 году друзья встретились уже в ретро кондитерской, где с ностальгией вспоминали молодость, а в этом году судьба свела их уже в одном из заведений сети быстрого питания Dairy Queen, принадлежащей Баффету.

К удивлению бизнесменов, работа в кафе оказалась не такой простой, какой могла показаться на первый взгляд. Уже в начале рабочей смены Гейтс и Баффет ошиблись с бейджами на фартуках.

«Это показатель нашей компетентности. Думаете, что все ужасно? Подождите, пока мы приступим к работе», – пошутил Баффет.

Сначала предприниматели попытались из раздатчика набрать в рожок мороженное в фирменном стиле Dairy Queen – по спирали. Баффет сразу потерпел в этом деле неудачу, а у Гейтса конус получился удачнее, пусть и немного кривой.

Миллиардеры Билл Гейтс и Уоррен Баффет на день стали кассирами в закусочной

Затем миллиардеры проследовали к кассовому аппарату. Гейтс оформлял заказы, а Баффет шутил рядом с ним.

«Я буду держать руку для денег, а Билл пусть занимается этим высокотехнологичным делом».

На протяжении всей работы за бизнесменами следил и помогал им супервайзер Dairy Queen Зак. По словам молодого человека, Уоррен Баффет и Билл Гейтс неплохо справились со своей сменой.

«У них могло бы получиться и лучше, но даже так Билл хорошо управляется с меню, а Уоррен с тем, что касается оплаты. В целом они справились достаточно неплохо. Я бы их точно принял».

Миллиардеры Билл Гейтс и Уоррен Баффет на день стали кассирами в закусочной

В финале ролика Баффет рассказал Гейтсу, о том, какое место Dairy Queen занимает в его жизни. Сеть кафе была основана в 1930-х годах, и будущий миллиардер с детства любил проводить здесь время. В 90-х годах ее владельцы захотели продать весь свой бизнес и с соответствующим предложением обратились в холдинг Баффета Berkshire Hathaway.

«Кто может подойти лучше человека, который является поклонником их продукта всю свою сознательную жизнь? Мы оформили сделку и жили долго и счастливо».

Фото: Youtube 

Источник: hdfashion.tv

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Реванша не будет». В Харькове рок-музыканты поддержали волонтеров (ФОТО)
01.06.2019 08:08    160
"Реванша не будет": в Харькове прошел рок-концерт в поддержку волонтерской палатки
31.05.2019 12:43    260
Харків’ян запрошують на благодійний концерт (ВІДЕО)
30.05.2019 07:11    189
У побережья Канн столкнулись две яхты: один погибший
27.05.2019 08:07    143
На площади Свободы установили новую палатку (ВИДЕО)
25.05.2019 07:46    431
В Харькове музыканты выступят в поддержку палатки на площади Свободы
23.05.2019 10:56    196
В Харькове подожгли палатку, где собирали помощь военным: фото
20.05.2019 10:06    254
Харьковские активисты намерены защищать палатку на площади
10.05.2019 09:47    233
Палатка на площади: активисты обратились к президенту
10.05.2019 08:05    421
В Харькове известный волонтер покончил жизнь самоубийство. Его просто достали. Осталась жена и трое детей
07.05.2019 10:00    1147
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 