Минэкоэнерго предлагает ограничить импорт электроэнергии из России и Беларуси

Министерство энергетики обратилось к Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, с просьбой временно ограничить распределяющуюся на суточных и месячных аукционах доступную пропускную способность межгосударственных сечений между Украиной и странами, не являющимися членами Энергетического сообщества.

Об этом говорится в письме Минэкоэнерго к регулятору, которое разместил народный депутат Алексей Кучеренко в Facebook в пятницу.

"Необходимость ограничить продажу сечений для импорта электроэнергии в Объединенной энергетической системе Украины (ОЭС) связана со значительными проблемами балансирования энергосистемы и ограничением отечественной генерации", - говорится в письме.

Минэкоэнерго отмечает, что проблемы в энергосистеме связаны со значительным снижением спроса на электроэнергию из-за аномально теплой температуры, отсутствием достаточных предложений на разгрузку на балансирующем рынке, недостаточностью стимулов для уменьшения небалансов, отсутствием эффективного рынка вспомогательных услуг.

Как указывает Минэконоэнерго, в декабре 2019 года и в начале 2020 года в ОЭС наблюдается существенный профицит электроэнергии, достигавший 39 млн кВт-час в сутки.

При этом министерство не видит предпосылок для улучшения ситуации в ближайшее время, пишет "Интерфакс-Украина".

Министерство поясняет, что вмешательство регулятора необходимо, так как ограничение импорта электроэнергии оператором рынка НЭК "Укрэнерго" может привести к судебным искам со стороны компаний, которые выкупили часть пропускной способности.

Как сообщалось, в конце декабря 2019 года вступили с силу правки в закон "О рынке электрической энергии" №330-IX (проект №2233), предусматривающие, среди прочего, запрет импорта по двусторонним договорам (ДД) электрической энергии из РФ.

Новый закон также дает энергорегулятору возможность до конца 2020 года ограничивать пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах, по части межгосударственных сечений между Украиной и странами, которые не являются членами Энергосообщества, а также возможность относительно таких стран отменять результаты годового (на 2020 год) аукциона.

Источник: epravda.com.ua

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