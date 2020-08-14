Минэкономики обновило прогноз возобновления роста украинской экономики

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало доработанный прогноз экономического и социального развития на 2021-2023 годы, согласно которому рост ВВП в следующем году ожидается на уровне 4,6%.

Трехлетний прогноз, утвержденный Кабинетом министров, размещен на сайте министерства.

По базовому сценарию предполагается восстановление положительного тренда развития экономики после значительных потерь, вызванных пандемией COVID-19 в мире в 2020 году, и прогнозируется: рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, 4,3% в 2022 году и 4,7% в 2023 году.

Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидается на уровне 107,3% в 2021 году, 106,2% в 2022 году и 105,3% в 2023 году.

Также Минэкономики прогнозирует увеличение реальной среднемесячной заработной платы работников - на 12,1% в 2021 году, 6% в 2022 году и 5,1% в 2023 году. При этом уровень безработицы в 2021 году составит 9,2%, в 2022 году - сократится до 8,5%, в 2023 году - до 8%.

По прогнозу Минэкономики, экспорт товаров и услуг увеличится на 2,9% в 2021 году с последующим наращиванием темпов роста до 6,4% в 2022 году и до 8,2% в 2023 году. Отмечается, что при доработке прогноза на 2021-2023 годы были учтены определенные президентом Украины задачи по повышению минимальной заработной платы.

"Так, уровень минимальной средневзвешенной заработной платы в 2021 году составит 6250 грн, в 2022 году - 6700 грн, в 2023 году - 7176 грн", - говорится в прогнозе.

Также сообщается, что прогнозные макропоказатели будут основой при подготовке проекта государственного бюджета Украины на 2021 год.

Ранее, согласно консенсус-прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, падение ВВП Украины по итогам 2020 года должно было составить 6% вместо ожидавшихся в апреле 4,2%. До этого ведомство оценивало падение ВВП Украины в первом полугодии в 6,5%, в том числе во втором квартале года – в 11%

Агентство Телевидения Новости