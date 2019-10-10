Минэкономики передало завод «Электротяжмаш» на приватизацию в Фонд госимущества

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства передало госпредприятие, мощного производителя электрогенерирующего оборудования, завод «Электротяжмаш» на приватизацию в Фонд государственного имущества Украины.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил профильный министр Тимофей Милованов.

«Схемы заканчиваются. Передал в Фонд госимущества на приватизацию два предприятия. «Электротяжмаш» и «Объединенную горно-химическую компанию». Они год или более были в списке на приватизацию », - написал министр.

По его словам, заинтересованные лица искусственно сдерживали процесс приватизации завода «Электротяжмаш».

Госпредприятие «Электротяжмаш» (г. Харьков) занимается проектированием и изготовлением турбогенераторов, гидрогенераторов, крупных машин постоянного тока, оборудования для нужд электротранспорта. Также компания осуществляет монтаж и сервисное обслуживание оборудования. На сегодня предприятие производит, продукцию в том числе для крупнейших электрогенерирующих компаний - ГП «НАЭК« Энергоатом» и ЗАО «Укргидроэнерго».

Источник: elektrovesti.net

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