Минфин начинает выводить из тени интернет-торговцев

В украинском сегменте сети интернет торгует неизвестное количество граждан, которые совершают значительные объемы продаж, при этом никак не оформляя свою предпринимательскую деятельность и не платятя налоги.

Для примера - на доске объявлений OLX в рубрике Мобильные телефоны / смартфоны из 114 009 объявлений, только 13 381 (меньше 10%) это объявления от бизнеса. При этом, объявления частных лиц - это продажи новых устройств в количестве более 1 шт., то есть, фактически - незарегистрированные бизнес-операции. При этом, на сервисе «Кабанчиком» можно встретить объявления с предложением принимать платежи в частную карточку за комиссию.

В связи с этой ситуацией, InternetUA задал вопросы ряду украинских ведомств. И первыми свои комментарии нам предоставило Министерство финансов Украины.

В ведомстве признают наличие проблемы: «В последние годы во всем мире наблюдается динамичное развитие электронной коммерции. И Украина не является исключением. С одной стороны, это соответствует международным трендам, а с другой - создает много проблемных вопросов, требующих комплексного решения».

По мнению чиновников, в первую очередь, данная проблема лежит в области компетенции другого ведомства: «Непосредственно вопросы государственной политики в сфере торговли, в том числе и в интернете, относятся к ведению Министерства экономики Украины».

Тем не менее, поскольку проблема комплексная, Министерство финансов, со своей стороны, так же предпринимает зависящее от них: «Министерство финансов предпринимает все возможные шаги для формирования стабильной и предсказуемой налоговой системы».

На сегодняшний день ситуация такова, что многие интернет-предприниматели оформляют свой бизнес как ФОП и пользуются упрощенной системой налогообложения. При этом, реальный объем их торговли может быть весьма значительным, однако они платят небольшой фиксированный налог - и на этом все.

Оценить реальные объемы их операций фискальным службам достаточно сложно. Фактически, упрощенная система налогообложения не выполняет своей функции, являясь лазейкой для сокрытия доходов недобросовестными предпринимателями. Чтобы препятствовать этому, в Минфине намерены создать такие условия ведения бизнеса, которые были бы понятны и удобны для всех сторон.

«С целью внедрения действенного механизма контроля оборота товаров и объема доходов субъектов упрощенной системы налогообложения, а также выведению из тени ряда крупных и средних торговых компаний, которые злоупотребляют упрощенной системой налогообложения, тем самым дискредитируя как саму упрощенную систему, так и добросовестных плательщиков налогов, которые являются ее субъектами, с 01.01.2021 вводится поэтапная фискализация, начиная с рисковых видов деятельности с последующим привлечением к использованию РРО (регистраторов расчетных операций – прим. InternetUA) большинства плательщиков-упрощенцев, а также возможностью добровольного использования программных РРО остальными субъектами хозяйствования», - говорится в комментарии ведомства нашему изданию.

О чем идет речь? В 2019 году был принят Закон №1073 «о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг». В законе говорится о создании информационной системы учета данных регистраторов расчетных операций (СУД РРО), проще говоря, данные всех кассовых аппаратов или чековых принтеров будут передаваться в контролирующий орган.

Этот же закон предусматривает создание Электронного кабинета пользователя-потребителя, который сможет проверить подлинность кассового чека, подать жалобу, в случае нарушения порядка проведения расчетных операций и следить за ходом удовлетворения этой жалобы.

При этом, весь 2020-й год объявляется переходным. В течение этого срока внедрение и использование специального оборудования для регистрации расчетов не является обязательным и не применяются плательщиками единого налога второй-четвертой групп (ФОПами), независимо от вида деятельности, объем дохода которых в течение календарного года не превышает 1 млн гривен.

В случае превышения объема дохода более 1 млн гривен, применение РРО для такого плательщика единого налога становится обязательным. Применение специального оборудования или ПО для регистрации расчетных операций начинается с первого числа первого месяца квартала, следующего за возникновением такого превышения, и продолжается в последующих налоговых периодах в течение регистрации субъекта хозяйствования как плательщика единого налога.

Итак, понятно, что в Министерстве финансов намерены заставить всех коммерсантов обзаводиться кассовыми аппаратами или соответствующим программным обеспечением. Возможно, этот кнут поможет вывести из тени часть ФОПов, однако без пряника, торговцы скорее всего начнут искать новые лазейки. К тому же, остается та часть предпринимателей, которые никак не оформляют свою коммерческую деятельность, продолжая оставаться «временно не работающими».

Источник: internetua.com

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