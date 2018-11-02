Минфин Украины назначил главного экономиста

Министерство финансов начало создание института главного экономиста.

Его возглавила Александра Бетлий, ведущий эксперт Института экономических исследований и политических консультаций.

Об этом сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова на своей странице в Фейсбук.

"Сегодня начинаем амбициозный проект вывода на европейский уровень аналитических продуктов и прогнозов Минфина и начинаем создавать институт главного экономиста (Chief Economist). Я очень рада и благодарна, что Александра Бетлий согласилась на эту непростую, но очень интересную работу и уже с сегодняшнего дня будет координировать как всю аналитику, так и заниматься институционализацией этого направления", – написала Маркарова.

Александра Бетлий – ведущий эксперт Института экономических исследований и политических консультаций. Окончила Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (степень магистра экономики), занималась исследованиями в сфере фискальной политики, прогнозирования налоговых поступлений и социальной политики, включая вопросы системы здравоохранения и рынка труда.

Агентство Телевидения Новости