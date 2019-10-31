Минфин увеличил размещение ОВГЗ втрое, в очередной раз снизив ставки

Министерство финансов на первичных аукционах во вторник, 22 октября, увеличило поступления от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) до 3,01 млрд грн, по сравнению с 1,15 млрд грн неделей ранее.

Об этом свидетельствуют данные Минфина о результатах проведенного аукциона по продаже государственных ценных бумаг.

В частности, от продажи трехлетних ценных бумаг поступило 2 млрд грн при спрос на эти облигации в 4,14 млрд грн.

Также были размещены ОВГЗ сроком обращения 6 месяцев на 500,3 млн грн и годичные облигации на 512,86 млн грн.

Как отмечает пресс-служба Минфина, по итогам аукциона удалось снизить ставки привлечения средств по всем инструментам.

Так, ставки доходности по шестимесячным ОВГЗ составили 15,4% (снижение на 25 базисных пунктов), по однолетним ОВГЗ – 14,8% (снижение на 13 б.п.), по трехлетним – 15,06% (снижение на 36 б.п.).

Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах 15 октября сократило поступления от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) до 1,15 млрд грн, по сравнению с 2,15 млрд грн неделей ранее.

Источник: censor.net.ua

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