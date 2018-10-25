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Миниатюрные солнечные панели будут заряжать смарт электронику от домашнего освещения

Миниатюрные солнечные панели будут заряжать смарт электронику от домашнего освещения

Израильская компания 3GSolar показала небольшие фотоэлектрические элементы, с помощью которых можно сгенерировать энергию для смарт техники.

Фотоэлементы от 3GSolar смогут генерировать электроэнергию в течение 15 лет от обычного внутреннего освещения. Сейчас многие подобные устройства работают на батарейках, которые необходимо часто менять.

«Мы создали не обычную кремниевую солнечную батарею, а установки, которые будут заряжаться от внутреннего тусклого освещения. Для генерации электричества они используют краску из органических соединений, которые мы производим в лаборатории».

Фотоэлектрические элементы будут использовать в устройствах для смарт дома, термостатах, датчиках света и электрических замках. Кроме того, подобную технологию можно использовать на смарт часах и в грузоперевозках.

Стоимость солнечной батареи составит не более $1 для каждого устройства. Планируется, что к 2020 году компания запустит свою первую производственную линию на 36 млн панелей в год.

Компания также планирует сделать большую версию своей солнечной панели, которая может заменить стеклянные окна на здания.

«Они полупрозрачны и могут быть использованы для генерации энергии в здании. А избыток вы можете продать в сеть ,- сказал он.

Компания 3GSolar Photovoltaics Ltd. была основана в 2010 году и базируется в Иерусалиме. Недавно она начала поставлять электронику в страны Европы, Китай и Израиль. К 2020 году руководство планирует построить завод по производству миллионов миниатюрных солнечных батарей.

Миниатюрные солнечные панели ещё в 2016 году создали Инженеры университета Висконсин-Мэдисон (США). Их можно применять в медицинских датчиках, смарт часах и даже в автофокусирующихся контактных линзах.

Источник: elektrovesti.net

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Темы: электро

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