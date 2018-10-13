Министерство финансов освободило бизнес от вклеивания фискальных чеков в расчетные книжки

Министерство финансов освободило предпринимателей от ежедневного вклеивания фискальных отчетных чеков в расчетные книжки. Также для экземпляров РРО будет создан отдельный реестр, как и для центров сервисного обслуживания.

На сайте Минфина сообщается, что вступил в силу приказ № 773, который предусматривает изменения в порядки регистрации и применения РРО (регистраторов расчетных операций, то есть кассовых аппаратов), регистрации и ведения расчетных книжек и КУРО (книг учета расчетных операций), а также порядка опломбирования РРО, сообщает FinClub.

Отмечается, что ранее предприниматели, «чтобы зарегистрировать кассовый аппарат, тратили не только деньги, но и время – в среднем, пять дней». Теперь процесс упрощен. Кроме того, ГФС поручено создать реестр экземпляров РРО и реестр центров сервисного обслуживания, которые будут содержать всю необходимую информацию о РРО. Такие изменения дадут возможность субъектам - владельцам РРО регистрировать их в один шаг за один день, подав лишь одно заявление по упрощенной форме.

Приказ также отменяет требование вклеивать отчетные чеки в книгу КУРО в конце каждого дня. Предприниматели вообще могут отказаться от книги КУРО, но тогда, если кассовый аппарат сломался или отсутствует электроэнергия, он обязан прекратить продажу или предоставление услуг до возобновления работы РРО.

«Меньше бумажек – больше работы. Мы искореняем неэффективность и бюрократию из жизни предпринимателей. Чем человечнее государство будет относиться к бизнесу, тем больше стимулов бизнес будет работать честно и прозрачно», - отметил замглавы Минфина Сергей Верланов.

Источник: coolyanews.info

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